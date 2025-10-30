Malattie rare: Zaffini (FdI) 'in emoglobinopatie screening neonatali e prenatali'

"Tra le 10 proposte, una delle più interessanti è quello relativa all'ulteriore promozione degli screening neonatali e prenatali, perché è la strategia che ci dà maggiori risultati. Va inoltre messa a terra l'organizzazione del Registro" nazionale delle emoglobinopatie. "È ovvio che qualunque terapia, trattamento e presa in carico" debba "partire dai dati di un Registro implementato dai centri Regionali". Così Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato della Repubblica, all'evento di presentazione del documento 'Strategie e proposte per migliorare la gestione delle emoglobinopatie in Italia', realizzato da The European House – Ambrosetti con il contributo non condizionante di Vertex Pharmaceuticals.