circle x black
Cerca nel sito
 

Mantovano (Aaee): "Basta pazienti di serie A e B, i farmaci devono essere accessibili a tutti"

Segui Adnkronos su Google
20 ottobre 2026 | 11.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Basta pazienti di serie A e B, i farmaci devono essere accessibili a tutti". Lo ha detto Pietro Mantovano, presidente dell'Associazione Angioedema Ereditario (Aaee), in occasione della presentazione di "Aspettando Mr Hyde", il documentario di Donatella Romani e Roberto Amato, prodotto da Telomero Produzioni con il contributo non condizionante di Otsuka Pharmaceutical, presentato il 19 ottobre alla Festa del Cinema di Roma. Tra le priorità indicate, l'accesso uniforme alle terapie e la distribuzione dei farmaci anche nelle farmacie di prossimità.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Assaltano un'armeria nel Cagliaritano, in un video le urla e gli spari nella notte
News to go
Scontri in Francia, il bottino dei saccheggi in vendita su piattaforme online
Festa del Cinema di Roma, giorno 8: protagonisti la Gialappa's Band e l'attore Marco Bocci - Videonews dalla nostra inviata
Francesco Colella: "Dagli autotrasportatori alle violenze di piazza, indignato per il racconto di alcuni media" - Video
"Vi remigreremo tutti", tensione alla manifestazione dei giovani di centrodestra a Milano - Video
Sciopero autotrasportatori, scaffali vuoti in un supermercato a Palermo - Video
Guerriglia a Milano, i negozianti: "Abbiamo avuto paura, devono intervenire duramente" - Video
Francia, gli studenti bloccano l'accesso al Louvre - Video
Gli studenti albanesi contro Edi Rama, violenti scontri a Tirana - Video
Proteste in Francia, studenti bloccano il Louvre e arriva il coprifuoco in alcune città - Videonews
Da Milano a Bologna, i video degli scontri di piazza e degli assalti ai negozi
Ravetto: "Da Meloni attacchi quasi personali, ho provato amarezza" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza