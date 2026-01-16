Milano Cortina 2026: Bassino, 'sport e salute sono legati nell'affrontare sfide della vita'

"Io sono nata e cresciuta facendo sport e credo che sia stato un grande maestro per me, sia nella vita di tutti i giorni, che per affrontare le sfide che ogni tanto questa ci pone, andando avanti nonostante tutto. Questo è lo stesso messaggio che porta avanti la campagna che sta lanciando Lilly, di cui io mi sento veramente parte". Sono le parole di Marta Bassino, campionessa mondiale di sci alpino nelle discipline di slalom parallelo, super gigante e vincitrice della coppa del mondo di slalom gigante, partecipando a Milano, all'evento organizzato da Lilly per presentare le iniziative in occasione dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina, di cui è partner, per ispirare progresso, celebrare il potenziale umano e contribuire a una società più sana, inclusiva e sostenibile.