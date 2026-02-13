Milano-Cortina: sindaco di Bormio, 'ospedale Morelli garanzia per cittadini e turisti'

"È importante dare spazio alla Legacy sanitaria che resterà anche dopo le Olimpiadi. Il nostro Ospedale Morelli è parte di una rete importante con l'ospedale Niguarda, eccellenza mondiale nel campo della sanità. Il fatto che il nostro ospedale faccia parte di questa rete è una garanzia per il futuro per le esigenze dei nostri cittadini e per i turisti che visiteranno Bormio nei prossimi anni". Lo ha detto Silvia Cavazzi, primo cittadino della città che è uno dei cuori delle gare olimpiche di sci alpino maschile. In occasione dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026, Bormio ha ospitato anche il convegno della Sin-Società italiana di neurologia Lombardia dedicato alla salute del cervello.