circle x black
Cerca nel sito
 

Milleproroghe, Ordini infermieri: "Bene emendamento su deroghe incompatibilità"

sponsor

Fnopi: "Recepisce istanze cruciali per la categoria"

Milleproroghe, Ordini infermieri:
17 febbraio 2026 | 15.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'emendamento al decreto Milleproroghe a prima firma della deputata della Lega e capogruppo in Commissione Affari sociali Simona Loizzo, approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, che estende fino al 31 dicembre 2027 la facoltà per gli infermieri dipendenti del Servizio sanitario nazionale di prestare attività professionale fuori dall'orario di servizio, derogando alle norme sull'incompatibilità, è una misura di buonsenso e un segnale di attenzione fondamentale per la tenuta del sistema". Così in una nota la Federazione nazionale Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi).

"Consente, infatti - si legge - di valorizzare l'autonomia professionale e fornisce uno strumento prezioso per l'abbattimento delle liste d'attesa e il potenziamento dell'assistenza territoriale, rispondendo concretamente alla carenza di organico che affligge le strutture pubbliche. Per la Fnopi questo emendamento recepisce istanze cruciali per la categoria. L'obiettivo prioritario resta trasformare queste deroghe in riforme strutturali, a partire dall'abolizione definitiva del vincolo di esclusività, per garantire stabilità al Ssn e piena valorizzazione del ruolo infermieristico".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milleproroghe Ordini infermieri 'bene emendamento su deroghe incompatibilità' Fnopi
Vedi anche
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza