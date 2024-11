Neurologia, Gasperini: “Cladribina farmaco orale, ottimale per i pazienti”

“Il farmaco viene somministrato in maniera ottimale per i nostri pazienti, perché è un farmaco orale - spiega Gasperini - abbiamo una somministrazione di due settimane in un mese, dopo il paziente non assume più il farmaco per un anno. Si ripete poi questo ciclo l'anno successivo e per quattro anni, se il paziente è rispondente, è libero da qualunque tipo di terapia, ma soprattutto è libero da attività di malattia”. Lo ha detto Claudio Gasperini, direttore dell'Uoc di Neurologia dell’ospedale San Camillo di Roma e coordinatore del Gruppo di studio della Sclerosi multipla della Società Italiana di Neurologia, in occasione della consegna del Premio innovazione digitale in neurologia, giunto alla sua sesta edizione e consegnato da Merck nel corso del 54° Congresso della Società italiana di neurologia (Sin), in svolgimento a Roma fino al 12 novembre.