Nisticò (Aifa): "Serve nuovo modello organizzativo per vera innovazione"

"Forum Risk Management un laboratorio scientifico molto valido"

Robert Nisticò
25 novembre 2025 | 17.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il sistema sanitario nazionale italiano, invidiato in tutto il mondo perché universalistico, sta andando verso una difficoltà fisiologica poiché oggi, in ambito di farmaco e di innovazione farmaceutica, la spesa cresce, ma crescerà sempre di più. Pertanto è necessario trovare un nuovo modello organizzativo per cercare di portare la vera innovazione, che fa la differenza al paziente". Lo ha detto Robert Nisticò, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), alla 20° edizione del Forum Risk Management in corso fino al 27 novembre ad Arezzo.

"L'Italia ha delle grosse individualità, dove a volte manca lo spirito di squadra - ha osservato Nisticò - Pertanto, è fondamentale lavorare in collaborazione e con lealtà tra tutte le istituzioni per raggiungere l'obiettivo comune della tutela della salute dei cittadini. Per tale ragione, occasioni come queste sono ottime per incontrarsi, per fare proposte e condividere idee. Si tratta di un laboratorio scientifico molto valido".

