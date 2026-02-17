circle x black
Nuovi dati, con vaccino anti-Rsv meno ricoveri infarti ictus e riacutizzazioni Bpco e asma

Gsk, 'alla Conferenza della Respiratory Syncytial Virus Foundation i risultati in over 60'

Nuovi dati, con vaccino anti-Rsv meno ricoveri infarti ictus e riacutizzazioni Bpco e asma
17 febbraio 2026 | 18.45
Redazione Adnkronos
Nuovi dati sull'efficacia del vaccino adiuvato ricombinante contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) di Gsk sono stati annunciati in occasione dell'Rsvvw 26-la 9ª Conferenza della Respiratory Syncytial Virus Foundation (Resvinet) in corso a Roma fino al prossimo 20 febbraio. Al congresso - informa una nota - la farmaceutica è presente con 19 abstract e ne supporta altri 3. Il vaccino anti-Rsv di Gsk è associato a riduzioni di ricoveri e di alcuni rischi legati all’infezione, tra cui infarto, ictus e gravi riacutizzazioni di broncopneumopatia cronico ostruttiva (Bpco) e asma. I ricoveri rappresentano un peso significativo per i pazienti e i sistemi sanitari, particolarmente nei mesi invernali. Uno studio retrospettivo di coorte negli Stati Uniti è condotto con l'obiettivo primario di valutare l'efficacia del vaccino nel prevenire i ricoveri legati alla malattia negli adulti di età ≥60 anni. Sono stati coinvolti oltre 2,5 milioni di persone, di cui 520.440 vaccinate, che sono state abbinate in rapporto a 1:4 con 2.081.760 non vaccinate. Il gruppo vaccinato ha ricevuto il vaccino tra il 1º agosto 2023 e il 31 maggio 2024, osservando riduzioni del rischio durante questa stagione. Lo studio ha mostrato l'associazione con l'efficacia del vaccino del 75,6% contro i ricoveri legati al Rsv, con un follow-up mediano di 5,6 mesi (massimo 9,7 mesi) dopo la vaccinazione (gruppo non vaccinato: 1419/2.081.760; gruppo vaccinato: 95/520.440; intervallo di confidenza al 95%: 69,8–80,2%).

Ulteriori endpoint esplorativi - riferisce la farmaceutica - hanno mostrato un'associazione con una efficacia del vaccino del 63,1% contro gli eventi cardiovascolari avversi maggiori, incluso infarto e ictus, durante il ricovero legato ad Rsv negli adulti di età ≥60 anni (gruppo non vaccinato: 212/699.177; gruppo vaccinato: 21/170.803; intervallo di confidenza al 95%: 41,8–76,6%). Hanno inoltre mostrato un'associazione con l’efficacia vaccinale del 74,4% contro gravi riacutizzazioni di Bpco e una efficacia vaccinale del 61,6% contro gravi riacutizzazioni di asma durante il ricovero legato ad RSV negli adulti di età ≥60 anni (gruppo Bpco non vaccinato: 265/286.406; gruppo vaccinato: 20/76.209; gruppo asma non vaccinato: 57/190.590; gruppo vaccinato: 7/53.636).

In uno studio separato condotto su scala nazionale in Danimarca su pazienti con Bpco di età ≥60 anni, è stato osservato che il vaccino Rsv di Gsk era associato a una efficacia del 100% nella prevenzione dei ricoveri legati al virus (gruppo non vaccinato: 115/89.376; gruppo vaccinato: 0/7448). Le analisi degli studi condotti negli Stati Uniti e in Danimarca saranno presentate all’Rsvvw 26. Sebbene la ricerca osservazionale non possa dimostrare un'associazione causale tra la vaccinazione contro il Rsv e la riduzione dei rischi legati al virus respiratorio sinciziale - conlcude la nota - questi risultati si aggiungono a un crescente corpus di prove osservazionali che mostrano riduzioni del rischio in malattie cardiovascolari e respiratorie preesistenti. Il vaccino Rsv in questione è indicato per la prevenzione della malattia delle basse vie respiratorie (Lrtd) causata dal virus.

