Orlando:" si accelera sulla ricerca che si apre a nuovi studi clinici"

27 novembre 2025 | 16.32
Al XVI Congresso Nazionale IG-IBD "Advances in IBD", che riunisce oltre mille specialisti per affrontare il tema "Intelligenza artificiale e IBD pre-cliniche", Ambrogio Orlando coordinatore scientifico ha illustrato il ruolo strategico della Fondazione IG-IBD ETS nel potenziare la ricerca sulle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI). "La nascita della Fondazione è il naturale sviluppo della nostra Società Scientifica, che in vent'anni è cresciuta fino a diventare un riferimento internazionale", ha dichiarato Orlando. "Abbiamo costituito un Comitato Scientifico di altissimo livello e nelle prime riunioni abbiamo già gettato le basi per numerosi studi di grande impatto".

