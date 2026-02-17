circle x black
Papi (UniFe): "Efficacia anti-Rsv nel prevenire forme gravi Bpco e asma severa"

'Evita che l’evento acuto si scateni'

Papi (UniFe):
17 febbraio 2026 | 19.57
Redazione Adnkronos
"Prevenire l’infezione da Rsv vuol dire evitare che l’evento acuto si scateni". Così Alberto Papi, professore di Malattie dell’Apparato respiratorio e direttore dell’Unità Respiratoria del Dipartimento Cardio‑Respiratorio dell’ospedale Sant’Anna di Ferrara, commentando i nuovi dati real‑life sull’efficacia del vaccino contro il virus respiratorio sinciziale nei pazienti con Bpco e asma severa presentati al congresso internazionale 'Resvinet' in corso a Roma per commentare. Quelli presentati a 'Resvinet', secondo Papi, sono "dati sovrapponibili a quelli clinici e mostrano oltre il 70% di efficacia nel prevenire gli aspetti più gravi conseguenti all’infezione, in particolare quelle riacutizzazioni che rappresentano il peggioramento della patologia, spesso con esiti pesanti: ospedalizzazione, intubazione, morte anche, quando si tratta di pazienti ospedalizzati e intubati", osserva.

Il virus respiratorio sinciziale, insieme ad altri virus respiratori, resta infatti "fra le cause principali delle riacutizzazioni nelle patologie ostruttive" e che, come sottolinea l’esperto può avere conseguenze non solo immediate: "esiste un rischio medio termine - spiega Papi - come l’aumento di mortalità cardiovascolare nel periodo della riacutizzazione e fino a un anno dopo e un rischio a lungo termine perché ogni riacutizzazione accorcia la sopravvivenza di questi pazienti". Da qui, sottolinea il professore, il valore della vaccinazione: "La prevenzione vaccinale rappresenta un aspetto fondamentale, questo ormai le linee guida lo riconoscono indicandolo come parte integrante del management della patologia. Non più un intervento aggiuntivo ma una componente strutturale del trattamento, tanto che il vaccino anti‑Rsv, - conclude Papi - è stato incluso con l’evidenza più alta, di tipo A, proprio per il suo ruolo di evitare il contagio che fa da trigger, che scatena l’evento acuto".

