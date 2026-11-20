"Non è facile per un'azienda interagire con le associazioni di pazienti senza rischiare di apparire come un soggetto interessato, che chiede delle cose. Ci siamo educati nel tempo ad avere un atteggiamento di ascolto, collaborazione e sostegno. Questo processo di convergenza e discussione è, secondo noi, l'unico che può portare effettivamente le associazioni a partecipare concretamente, con un impatto significativo, alle decisioni sanitarie che le coinvolgono". Lo ha detto Francesca Patarnello, Vice president market access & government affairs AstraZeneca Italia, all'incontro 'La sanità ai tempi dell'innovazione', parte del progetto 'Connessioni di cura. Conoscere per agire', promosso al Mind di Milano da Fondazione The Bridge in collaborazione con AstraZeneca Italia, per offrire occasioni di confronto sui temi del mondo della salute alle realtà del Terzo settore.