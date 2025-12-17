circle x black
Cerca nel sito
 

Presentati ad Ash risultati studi Echo e TrAVeRse. Derenzini (Ieo): in linfoma mantellare terapia chemio-free è il futuro"

17 dicembre 2025 | 17.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Studio Echo presentato a ultimo congresso Ash ha dimostrato a 50 mesi superiorità trattamento sperimentale con Acalabrutinib in termini si sopravvivenza libera da malattia e che terapia combinata con questo farmaco a partire dalla prima linea riduce del 24% rischio che paziente faccia terapia di terza linea. Nello studio Traverse, i cui risultati parziali sono stati anch'essi presentata all'Ash. Ha dimostrato che anche in pazienti con mutazione di TP53, che si associa a cattiva prognosi dopo chemio-immuno terapia standard, pari a circa il 20% dei pazienti al momento della diagnosi, si è avuto un tasso di remissione completa, sovrapponibile ai pazienti senza questa mutazione.   

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre
Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia: le previsioni - Video
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio
News to go
Torna la lebbra in Europa, casi in Romania e Croazia
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza