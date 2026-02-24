circle x black
Rare Means care: a Milano Sobi dà voce alle malattie rare con un'edicola di fiori

24 febbraio 2026 | 12.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

La storica edicola di Largo Crocetta a Milano viene completamente trasformata in un'installazione a tema Rare Means Care, la campagna promossa da Sobi Italia, biofarmaceutica multinazionale specializzata in soluzioni dedicate a migliorare la vita delle persone con malattie rare, avviata lo scorso dicembre a livello nazionale. L'iniziativa che si conclude il 28 febbraio, Giornata mondiale delle malattie rare, propone la distribuzione di simboliche gerbere arancioni ai passanti, ognuna accompagnata da materiale informativo.

