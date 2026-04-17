circle x black
Cerca nel sito
 

Retinopatia nel prematuro, al Burlo Garofolo di Trieste tecnologia salvavista

sponsor

Barilla dona ad Abc Bambini chirurgici un innovativo dispositivo di imaging retinico e un contributo per spazi dedicati all’accoglienza delle famiglie

Retinopatia nel prematuro, al Burlo Garofolo di Trieste tecnologia salvavista
17 aprile 2026 | 13.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Una nuova tecnologia per la diagnosi precoce della retinopatia nei neonati prematuri e spazi dedicati all'accoglienza delle famiglie: è il risultato di una donazione del Gruppo Barilla ad Abc Bambini chirurgici (Abc), a supporto delle attività dell'associazione di cui beneficia l'Irccs Burlo Garofolo di Trieste. Nel dettaglio - informa una nota - con il contributo è stato acquisito un dispositivo di imaging retinico 3Nethra-neo Hd-Fa, una tecnologia all'avanguardia che consente una diagnosi precoce e un monitoraggio più efficace della retinopatia del prematuro (Rop), tra le principali cause di cecità infantile. La patologia interessa ogni anno circa 100 neonati seguiti dalla struttura triestina e, grazie a questo strumento, sarà possibile intervenire in modo più tempestivo, migliorando significativamente le prospettive di cura. Dall’altro lato, la donazione ha contribuito all'allestimento di una zona giorno all'interno di uno degli appartamenti che Abc ha realizzato per ospitare gratuitamente le famiglie dei bambini ricoverati in via dell'Istria. L'intervento - presentato oggi - risponde al bisogno concreto di garantire vicinanza, accoglienza e condizioni di maggiore serenità durante il periodo di cura. Il sostegno di Barilla Group permette inoltre ad Abc di portare avanti uno dei suoi impegni più distintivi, il 'Progetto accoglienza', che garantisce ai bambini chirurgici e alle famiglie non solo un alloggio gratuito, ma anche un luogo accogliente e un tempo di normalità in un momento difficile come l'ospedalizzazione.

CTA

“Siamo orgogliosi di aver contribuito a un progetto che ha permesso di sostenere Abc Bambini chirurgici e l'ospedale materno infantile Burlo Garofolo di Trieste con una tecnologia importante per la salute dei più piccoli e, al tempo stesso, di realizzare uno spazio pensato per ritrovare una dimensione di quotidianità anche nei momenti più difficili - afferma Pasquale Di Sarno, direttore dello stabilimento Barilla di Muggia, in provincia di Trieste - Crediamo fortemente nel valore delle collaborazioni sul territorio capaci di mettere al centro i bisogni delle persone: è da questa sinergia tra pubblico e privato che nasce la possibilità di stare davvero vicini alle famiglie dei piccoli pazienti e contribuire a creare ambienti di accoglienza".

La fondatrice e direttrice dell’associazione Abc Bambini chirurgici Giusy Battain, nel ringraziare Barilla "per la collaborazione con Abc, che si consolida nel tempo e che rappresenta un esempio concreto di come la responsabilità sociale d’impresa possa tradursi in un impatto reale sul territorio", sottolinea che "la donazione realizzata è particolarmente significativa. La strumentazione destinata al reparto di oculistica farà davvero la differenza per bambini molto piccoli, contribuendo a migliorare in modo concreto la qualità delle cure. Accanto a questo - rimarca - il contributo ha riguardato anche la realizzazione e l'allestimento della zona pranzo dei nuovi appartamenti di Abc, uno spazio pensato non solo per rispondere a esigenze pratiche, ma per offrire alle famiglie un ambiente accogliente, curato e capace di sostenere anche il loro benessere emotivo durante il percorso di cura. Non si tratta solo di un intervento funzionale - conclude - ma di un elemento che incide sul benessere complessivo delle persone, offrendo un ambiente accogliente e curato in un momento così delicato della loro vita".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
retinopatia del prematuro (Rop) retinopatia neonati prematuri diagnosi precoce tecnologia salvavita
Vedi anche
News to go
Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile
Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video
Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia - Video
Draghi: "Addio alla 'saggezza dei mercati': lo Stato e la geopolitica tornano centrali" - Video
Trump: "Non ho più lo stesso rapporto con Meloni" - Video
News to go
"Con prolungata crisi Hormuz rischio catastrofe agroalimentare globale", l'allarme Fao
Trump contro Meloni, cosa è successo
News to go
L'Italia è il Paese europeo con più case disabitate
Vinitaly, Carlo Cracco: "È un grande onore rappresentare il patrimonio culinario dell'Emilia Romagna" - Video
News to go
Donald Trump, l'attacco al Papa scuote la politica italiana
Aeroporti, Alessandro Benetton: "Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere" - Video
Trump e l'immagine come Gesù: "Ero un dottore..." - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza