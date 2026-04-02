Ricerca: Centro nazionale Rna, risultati di successo con 320 mln di investimenti da Pnrr

Più di mille pubblicazioni, 48 brevetti e 95 progetti finanziati, una rete di un centinaio di enti e 2mila ricercatori, con 320 milioni di euro di investimenti dal Pnrr. Sono alcuni dei risultati presentati dal Centro nazionale per lo sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia an Rna all'Auditorium Valerio Nobili dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in occasione dell'evento 'Il futuro è adesso'. Oltre ai risultati scientifici -i successi delle Car-T contro il neuroblastoma pediatrico e nuove applicazioni per malattie autoimmuni e genetiche - e alle infrastrutture strategiche create, sono state anche fornite le garanzie per la continuità operativa post-2026.