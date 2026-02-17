circle x black
Cerca nel sito
 

Rizzo (UniPi): "Anti-Rsv fondamentale per i più vulnerabili"

sponsor

'Riduce ospedalizzazioni a causa di infezioni del tratto delle vie respiratorie'

Rizzo (UniPi):
17 febbraio 2026 | 19.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Lo studio Optum mostra un impatto della vaccinazione, sia sui soggetti vaccinati che sui soggetti non vaccinati, fino al 20% in termini di riduzione delle complicanze respiratorie e delle malattie croniche ostruttive. Questi dati confermano quanto la vaccinazione possa influenzare positivamente la qualità di vita delle persone anziane, preservandone la capacità funzionale e riducendo la necessità di supporto da familiari e caregiver". Lo ha detto Caterina Rizzo, professoressa di Igiene e medicina preventiva Università di Pisa, al congresso internazionale Resvinet a Roma, dedicato all’impatto del virus respiratorio sinciziale (Rsv) sulle persone adulte e sui pazienti fragili.

Secondo l’esperta, la vaccinazione "offre una protezione anche durante il ricovero ospedaliero", contribuendo a prevenire la trasmissione del virus in ambienti particolarmente a rischio. "La copertura vaccinale – spiega Rizzo – può evitare che i pazienti contraggano la malattia proprio durante la degenza. In ospedale, infatti, la trasmissione dei virus può comunque verificarsi, ad esempio quando viene ricoverato un paziente in fase di incubazione o asintomatico ma contagioso. Per questo la vaccinazione rappresenta un valore aggiunto: come già accade per influenza e Covid, anche quella contro l’Rsv è uno strumento fondamentale per proteggere le persone più vulnerabili".

Rizzo ha poi sottolineato il potenziale della vaccinazione nell’ambito del Piano nazionale di prevenzione vaccinale. "Oltre ai benefici immediati sulla salute, l’introduzione del vaccino contro l’Rsv contribuirebbe a ridurre le ospedalizzazioni dovute alle infezioni delle vie respiratorie inferiori. Il primo effetto concreto - ha poi concluso - sarebbe quindi una diminuzione degli accessi al Pronto soccorso. Studi di costo-efficacia mostrano come l’implementazione della vaccinazione sia vantaggiosa anche dal punto di vista economico per il sistema sanitario".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Vaccini Rizzo (UniPi) 'anti Rsv fondamentale per i più vulnerabili'
Vedi anche
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza