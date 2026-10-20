Romani e Roberto Amato (autori): "Raccontare la malattia per spezzare l'isolamento dei pazienti"

"Raccontare la malattia per spezzare l'isolamento dei pazienti". È il messaggio di Donatella Romani e Roberto Amato, autori di "Aspettando Mr Hyde", il documentario prodotto da Telomero Produzioni con il contributo non condizionante di Otsuka Pharmaceutical e presentato il 19 ottobre alla Festa del Cinema di Roma. Attraverso le testimonianze di quattro famiglie, l'opera racconta l'impatto fisico ed emotivo dell'angioedema ereditario e mostra come ricerca scientifica, condivisione e volontà di non arrendersi possano aiutare a convivere con la patologia.