Salus tv n. 17 del 24 aprile 2024

In questo numero: Nella Giornata del Made in Italy ministero della Salute promuove Dieta Mediterranea in prevenzione Sostenibilità del sistema sanitario e tecnologia al centro del Digital Health Forum 2024 Presentato a Milano studio su ruolo equilibrante di mepolìzumab contro asma eosinofìlico severo Difficoltà economiche dopo la diagnosi di cancro del seno, indagine Andos FedEmo, a Roma per lanciare un appello in occasione della XX Giornata mondiale dell’emofilia L'evoluzione del concetto di salute, un viaggio attraverso le generazioni Fumo, ridurre il rischio si può: esperti si confrontano a 'Nel Cuore di Santa' Made in Italy, Eli Lilly vince il premio Leonardo International 2024