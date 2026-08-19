Salus tv n° 33 del 19 agosto 2026

In questo numero: 30% ragazzi non legge nemmeno un libro l'anno. Lucattini (psicoanalista): "immagini precostituite disabituano alla creazione di una propria idea, che invece è favorita dalla lettura" Giuffrida (Sidemast), Ia, App, filtri digitali e immagini diffuse alimentano diagnosi "fai da te" e fenomeni come la "social media dysmorphia" Camminare a passo svelto o fare le scale, così cala il rischio di 8 malattie A seguire lo Speciale Salus Tv: Allarme "neofobia alimentare", 8 bambini su 10 rifiutano cibi nuovi. I consigli dell'esperta per aiutarli a superare questa paura