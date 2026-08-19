circle x black
Cerca nel sito
 

Salus tv n° 33 del 19 agosto 2026

19 agosto 2026 | 12.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

In questo numero: 30% ragazzi non legge nemmeno un libro l'anno. Lucattini (psicoanalista): "immagini precostituite disabituano alla creazione di una propria idea, che invece è favorita dalla lettura" Giuffrida (Sidemast), Ia, App, filtri digitali e immagini diffuse alimentano diagnosi "fai da te" e fenomeni come la "social media dysmorphia" Camminare a passo svelto o fare le scale, così cala il rischio di 8 malattie A seguire lo Speciale Salus Tv: Allarme "neofobia alimentare", 8 bambini su 10 rifiutano cibi nuovi. I consigli dell'esperta per aiutarli a superare questa paura

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Drone ucraino colpisce camion russo, il video girato dal conducente
De Gasperi, Schillaci: "Fra i padri della Repubblica, pose le basi per il Sistema Sanitario Nazionale" - Video
Palio di Siena, vince il Nicchio con il fantino Tittia: esplode la festa
Una tastiera tatuata sul braccio, l'idea geniale di una mamma per parlare con il figlio autistico - Video
Spari contro fuggitivo al pronto soccorso di Prato, il filmato: dall'attacco con l'estintore alla fuga in manette
Calabria, arrestato dopo aver appiccato un incendio: era stato ripreso da un drone
Paura sulla Firenze-Pisa-Livorno, auto accede contromano ma un camionista evita il peggio - Video
Pick-up su duna a Porto Cesareo, multa salata e denuncia del vicesindaco: "Atto di arroganza e presunzione"
New to go
Bonus fiscali in scadenza, i dossier al centro della prossima Legge di bilancio
Tempesta di fulmini su Roma, le immagini del cielo illuminato a giorno - Video
News to go
Meta e accuse di danni ai minori, si apre lo storico processo negli Usa
News to go
Debito pubblico, a giugno nuovo record a 3.207,2 miliardi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza