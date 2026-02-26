Salus tv n° 8 del 25 febbraio 2026

In questo numero: Pediatri, 'dormire per crescere, il sonno costruisce il futuro' Premio Omar, ai vincitori il riconoscimento che valorizza la comunicazione sulle malattie rare Vino rosso elisir di lunga vita e di bellezza, il filo rosso dei polifenoli dal calice alla cute E ancora "Rare means care", a Milano Sobi dà voce alle malattie rare con un'edicola di fiori Il convegno di Aaroi-Emac a Roma mette al centro le persone Premio Ghiselli, Fondazione Istituto Danone e Sinu supportano ricerca nutrizionale A seguire lo Speciale Salus tv dal titolo: Buzzetti della Sid su nuove linee guida dietetiche statunitensi: bene ridurre gli alimenti ultra-processati, ma no a carni rosse e grassi saturi