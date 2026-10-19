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Salute: a Milano l'Health&Safety Day 2026 di Bayer per diffondere le manovre salvavita

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19 ottobre 2026 | 09.52
Redazione Adnkronos
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Negli spazi di Fondazione Triulza al Milano Innovation District (Mind), si è svolta l'Health&Safety Day 2026, iniziativa gratuita e aperta a tutta la cittadinanza, promossa da Bayer in collaborazione con il Centro diagnostico italiano (Cdi), in occasione della Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare. L'evento ha coinvolto i cittadini partecipanti prima con illustrazioni teoriche e, poi, con dimostrazioni ed esercitazioni pratiche sulle tecniche di primo soccorso, dalla rianimazione cardiopolmonare alla disostruzione delle vie aeree. Al centro dell'iniziativa, infatti, l'importanza di conoscere e saper applicare manovre salvavita, in caso di necessità, aspettando i soccorsi.

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