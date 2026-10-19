Salute: Angeleri (Bayer), 'obiettivo è trasformare ogni comune cittadino in un primo soccorritore'

"Bayer è una società Life-Science. Ciò significa che all'interno del proprio Dna ha la cura della salute e della sicurezza, non solo dei propri dipendenti e delle proprie famiglie, ma anche di tutti i cittadini. Pertanto, per Bayer promuovere questi eventi è fondamentale, perché l'obiettivo è cercare di trasformare ogni comune cittadino in un primo soccorritore, il che significa essere parte attiva di quella che viene definita catena della sopravvivenza". Così Annalisa Angeleri, responsabile della salute e sicurezza di Bayer Italia, partecipando all'Health&Safety Day 2026. Un evento organizzato a Milano e promosso da Bayer in collaborazione con il Centro diagnostico italiano (Cdi), in occasione della Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare.