Salute, Benincasa (Amgen): "Aumentare consapevolezza su malattia IgG4-correlata"

"'NON M'IngG4nno' nasce da un bisogno concreto: contribuire a far conoscere una malattia rara e ancora poco nota, e aiutare a comprenderne la varietà delle manifestazioni. Proprio per la sua capacità di emulare altre manifestazioni patologiche la malattia IgG4-correlata è stata soprannominata 'la grande imitatrice'". Ha una prevalenza di 5 ogni 100mila abitanti e ha una connotazione clinica solo negli ultimi due decenni. Non esiste un biomarcatore che possa con certezza e in modo veloce identificare la presenza della patologia, che può colpire un organo o diversi organi, contemporaneamente o nel corso della vita del paziente. Per diagnosticarla serve quindi un attento esame clinico", ha dichiarato Emiliana Benincasa, Senior Medical Advisor di Amgen Italia, presentando la campagna di sensibilizzazione sulla malattia IgG4-correlata, promossa dall'azienda insieme ad Anmar e a Apmarr con il patrocinio di Fir e Sir, partita questo pomeriggio con un'esibizione di body-painting alle Colonne di San Lorenzo di Milano.