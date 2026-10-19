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Salute: Cavioni (Irc), 'cultura rianimazione preziosa, cittadino può salvare delle vite'

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19 ottobre 2026 | 09.53
Redazione Adnkronos
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"Siamo una popolazione molto empatica, con il desiderio di fare, ma il problema grosso in Italia è la mancanza di conoscenza. Non conoscendo e non sapendo cosa fare, la gente ha paura di intervenire nelle varie situazioni di emergenza per timore di sbagliare. Questo è un nostro limite, che purtroppo porta a percentuali di successo molto basse su alcuni eventi, come la rianimazione cardiopolmonare. Bisognerebbe diffondere il più possibile la cultura della rianimazione cardiopolmonare e dell'intervento, perché in realtà, è il cittadino a salvare la vita alle persone, ancora prima del sanitario stesso". Così Simona Cavioni, responsabile del centro di formazione Irc - Italian Resuscitation Council Nursing Project di Monza, intervenendo oggi all'Health&Safety Day 2026 che si è svolto presso la Fondazione Triulza di Milano. L'iniziativa è promossa da Bayer in occasione della Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare, in collaborazione con Cdi – Centro diagnostico italiano.

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