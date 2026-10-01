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Salute, Celano (Apmarr): "Associazioni facilitano riconoscimento malattia IgG4-correlata"

01 ottobre 2026 | 18.54
Redazione Adnkronos
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"È importante informare l'intera cittadinanza e dare gli strumenti per riconoscere i sintomi che il corpo manda: questo significa  accorciare i tempi per la diagnosi e avere soprattutto una terapia precoce ed efficace. Le associazioni possono facilitare il riconoscimento dei sintomi con le campagne informative e possono anche fornire un sostegno psicologico per affrontare al meglio le difficoltà che arriveranno", ha dichiarato Antonella Celano, presidente di Apmarr, presentando 'NON M'IngG4nno', la campagna di sensibilizzazione sulla malattia IgG4-correlata promossa da Amgen insieme ad Anmar e a Apmarr con il patrocinio di Fir e Sir, partita questo pomeriggio con un'esibizione di body-painting alle Colonne di San Lorenzo di Milano.

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