Salute: disordini mestruali per il 60% delle adolescenti segnale d'allarme per il futuro

Fino al 60% delle adolescenti che soffrono di disordini mestruali rischiano di sviluppare, in età adulta, la sindrome dell'ovaio policistico e/o la sindrome metabolica. L'adolescenza rappresenta dunque la finestra temporale decisiva per intercettare precocemente patologie ginecologiche ed endocrine. Proprio su questi campanelli d'allarme ha fatto luce il convegno romano 'Il tango dell'adolescenza', un corso di alta formazione dedicato ai primi passi nella salute ginecologica ed endocrinologica delle pazienti più giovani.