circle x black
Cerca nel sito
 

Salute: disordini mestruali per il 60% delle adolescenti segnale d'allarme per il futuro

sponsor

02 marzo 2026 | 09.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Fino al 60% delle adolescenti che soffrono di disordini mestruali rischiano di sviluppare, in età adulta, la sindrome dell'ovaio policistico e/o la sindrome metabolica. L'adolescenza rappresenta dunque la finestra temporale decisiva per intercettare precocemente patologie ginecologiche ed endocrine. Proprio su questi campanelli d'allarme ha fatto luce il convegno romano 'Il tango dell'adolescenza', un corso di alta formazione dedicato ai primi passi nella salute ginecologica ed endocrinologica delle pazienti più giovani.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza