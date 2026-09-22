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Salute e costituzione, a Roma il confronto tra Commissione europea e ministero

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Appuntamento il 28 settembre - Lectio magistralis su tutela della salute in quadro istituzionale italiano ed europeo

Locandina Lectio magistralis - (foto Ufficio stampa)
Locandina Lectio magistralis - (foto Ufficio stampa)
22 settembre 2026 | 13.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Commissione europea e ministero della Salute a confronto sul tema del diritto alla salute e sul suo ruolo nel quadro istituzionale italiano ed europeo. È il tema della Lectio Magistralis ‘Salute e Costituzione’, promossa da Spes Academy ‘Carlo Azeglio Ciampi’, in programma lunedì 28 settembre, alle ore 16.30, presso Europa Experience – David Sassoli, in Piazza Venezia 6 C a Roma. Interverranno Antonio Parenti, Director Public Health, Cancer and Health Security – Dg Sante della Commissione europea, e Walter Bergamaschi, direttore generale della Programmazione e dell'edilizia sanitaria del ministero della Salute.

La Lectio Magistralis - informa una nota - porrà al centro del confronto il rapporto tra salute e Costituzione, richiamando la centralità della tutela della salute quale diritto fondamentale e interesse della collettività e offrendo una prospettiva che mette in relazione la dimensione nazionale con quella europea. L'appuntamento si inserisce in un momento in cui il sistema salute è chiamato a confrontarsi con trasformazioni profonde e con la necessità di coniugare tutela dei diritti, programmazione sanitaria, innovazione e capacità delle istituzioni di rispondere alle nuove esigenze della società.

La Lectio inaugura il Corso di Alta Formazione ‘Farmaco e Salute – Pilastri del Made in Italy’, promosso da Spes Academy ‘Carlo Azeglio Ciampi’: un percorso dedicato all'approfondimento delle trasformazioni che interessano il sistema salute attraverso il confronto tra istituzioni, ricerca, industria farmaceutica, innovazione e professionisti del settore. L'evento è realizzato con il patrocinio della Società italiana di tossicologia (Sitox), in collaborazione con Pharmagram e con Adnkronos in qualità di media partner.

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Diritto alla salute salute costituzione Commissione europea ministero della Salute tutela della salute farmaco e salute
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