circle x black
Cerca nel sito
 

Salute: esperti, 'vaccini influenzali strumento di prevenzione che protegge sostenibilità Ssn'

Segui Adnkronos su Google
22 ottobre 2026 | 13.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La vaccinazione antinfluenzale è uno strumento non solo di salute e prevenzione ma di sostenibilità per il Servizio sanitario nazionale. Con circa 8000 decessi annui, 157 mila ricoveri ospedalieri e un impatto economico complessivo che sfiora i 2,86 miliardi di euro, l'influenza stagionale rappresenta una delle principali sfide sanitarie del Paese. È dunque improrogabile l'implementazione della diffusione di vaccini ad elevata efficacia e target-specifici. È quanto emerge dall'evento "INFLUENTI - Enduring Innovation in Influenza", organizzato da CSL Seqirus per definire un nuovo modello di prevenzione influenzale basato su appropriatezza, sostenibilità ed evidenze scientifiche. L'iniziativa, svoltasi in vista del Congresso Nazionale della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica - SItI, ha riunito a Genova i principali attori della sanità pubblica, dell'economia sanitaria, della ricerca biomedica e delle scienze sociali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
A Napoli sfilano cittadini e camion, il corteo a sostegno degli autotrasportatori - Video
Scontri Milano, Salvini: "Parà pronti con Lince e droni, mi auguro restino per anni" - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo venga in Parlamento a spiegare sue intenzioni' - Video
Blocchi dei tir svuotano scaffali dei supermercati - Video
Trump invita Melania a firmare un ordine esecutivo, ma la frase diventa un boomerang sul web - Video
Furto di farmaci oncologici al Pascale di Napoli, le immagini dei ladri all'opera
Pirelli e Ferrari insieme in India: "Qui l'Italia guarda al futuro" - Video
Scamarcio: "Proteste al Sud? Hanno ragione da vendere, servono misure serie e urgenti" - Video
Julianne Moore: "Quella volta che sul set non ho confessato di non saper guidare" - Video
Jesse Eisenberg: "Elezioni Midterm Usa? Sono a disagio a parlarne" - Video
Tir carico di elettrodomestici a fuoco in autostrada nel Veneziano, lunghe code sull'A4 - Video
Protesta tir, benzinai a secco e distribuzione carburanti a rischio - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza