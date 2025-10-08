circle x black
Salute, firmata la convenzione tra Guardia di Finanza Lazio e Policlinico Campus Bio-Medico

Percorsi di cura dedicati e tariffe agevolate fino al 2026

Mariano La Malfa e Paolo Sormani
08 ottobre 2025 | 17.45
Redazione Adnkronos
Una nuova intesa rafforza la rete di assistenza sanitaria per i militari della Guardia di Finanza e i loro familiari nel Lazio. Questa mattina, presso la caserma “M.A.V.M. Ten. Arcioni” di via Nomentana a Roma, il Comando regionale Lazio della Guardia di Finanza e la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico hanno sottoscritto una convenzione che facilita l’accesso a visite, diagnostica e check-up dedicati, con tariffe agevolate, per il personale in servizio e in congedo e per i parenti entro il primo grado. L’accordo è valido fino alla fine del 2026.

A firmare l’intesa sono stati il comandante regionale Lazio, generale di divisione Mariano La Malfa, e l’amministratore delegato e direttore generale del Policlinico, Paolo Sormani. Presenti, tra gli altri, per la Guardia di Finanza il capo di stato maggiore colonnello Andrea Tesi e il capo ufficio sanitario tenente colonnello Valentina Gulotta; per il Policlinico Campus Bio-Medico il direttore sanitario Antonella Venditti e il direttore customer management e privati Michele Urbano.

Cosa prevede la convenzione

L’accordo introduce un pacchetto di agevolazioni economiche e organizzative su numerosi servizi sanitari e diagnostici, comprese le prestazioni di odontoiatria e programmi di prevenzione strutturati come i check-up completi per uomo e donna. L’obiettivo è offrire percorsi di cura dedicati e continui, con particolare attenzione alla prevenzione, per rispondere in modo concreto ai bisogni di salute di militari e familiari.

Le dichiarazioni

“La firma di questa convenzione s’inquadra nella policy perseguita dal Corpo di accrescere il network dell’assistenza a beneficio dei militari, network composto anche da strutture sanitarie pubbliche e private, presenti sul territorio e a loro supporto”, ha dichiarato il generale di divisione Mariano La Malfa, aggiungendo: “Poter contare su una struttura di riferimento come il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, centro riconosciuto a livello nazionale e anche internazionale, è per noi motivo di orgoglio e rappresenta una garanzia di assoluta affidabilità nell’assistenza”.

“Questo accordo rappresenta un passo importante per facilitare l’accesso ai nostri servizi da parte dei militari della Guardia di Finanza e dei loro familiari”, ha sottolineato Paolo Sormani. “Mettere a disposizione percorsi dedicati significa anche assicurare maggiore continuità nell’assistenza, nel segno della prossimità e dell’attenzione alla persona che da sempre contraddistinguono il nostro Policlinico”.

