Salute, il confronto tra Europa e Italia sulle sfide della sanità

Il diritto alla salute, il ruolo delle istituzioni e le trasformazioni che stanno interessando i sistemi sanitari italiano ed europeo sono stati al centro della Lectio Magistralis "Salute e Costituzione", promossa da Spes Academy "Carlo Azeglio Ciampi", con il patrocinio di Sitox (Società Italiana di Tossicologia) e la collaborazione di Pharmagram, e ospitata presso Europa Experience – David Sassoli, lo spazio del Parlamento europeo a Roma. L'incontro ha aperto il corso "Farmaco e Salute – Pilastri del Made in Italy".