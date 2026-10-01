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Salute, il confronto tra Europa e Italia sulle sfide della sanità

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01 ottobre 2026 | 13.16
Redazione Adnkronos
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Il diritto alla salute, il ruolo delle istituzioni e le trasformazioni che stanno interessando i sistemi sanitari italiano ed europeo sono stati al centro della Lectio Magistralis "Salute e Costituzione", promossa da Spes Academy "Carlo Azeglio Ciampi", con il patrocinio di Sitox (Società Italiana di Tossicologia) e la collaborazione di Pharmagram, e ospitata presso Europa Experience – David Sassoli, lo spazio del Parlamento europeo a Roma. L'incontro ha aperto il corso "Farmaco e Salute – Pilastri del Made in Italy".

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