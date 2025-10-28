Salute: Padovani (Sin), 'malattia di Alzheimer una delle grandi sfide dell'umanità'

"La malattia di Alzheimer è una delle grandi sfide dell'umanità. Abbiamo guadagnato anni di vita, siamo popoli longevi, soprattutto in Italia, ma purtroppo paghiamo la longevità con un aumentato rischio di malattie legate all'età. Dobbiamo fare tante cose in termini preventivi: ancora non è diffusa l'attenzione a tutti i fattori di rischio, dobbiamo inoltre costruire delle comunità e degli ambienti più favorevoli a una salute più puntuale". Queste le parole di Alessandro Padovani, past president Sin - Società italiana di neurologia e direttore della Clinica di neurologia all'università degli studi di Brescia, al Congresso nazionale Sin 2025.