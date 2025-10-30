circle x black
Ponte sullo Stretto, riunione di governo a Palazzo Chigi. Corte dei Conti: "Valutati solo profili giuridici"

L'esecutivo si riunisce all’indomani dello stop al visto di legittimità alla delibera del Cipess sull'opera. Salvini: "Troveremo una soluzione per far partire i lavori"

Modello del ponte sullo Stretto di Messina
30 ottobre 2025 | 10.37
Redazione Adnkronos
La Corte dei conti, "tramite la Sezione di controllo di legittimità si è espressa, nella giornata di ieri, su profili strettamente giuridici della delibera Cipess, relativa al Piano economico finanziario afferente alla realizzazione del 'Ponte sullo stretto', senza alcun tipo di valutazione sull’opportunità e sul merito dell’opera". Lo fa sapere la Corte dei Conti in una nota. "Il rispetto della legittimità è presupposto imprescindibile per la regolarità della spesa pubblica, la cui tutela è demandata dalla Costituzione alla Corte dei conti. Le sentenze e le deliberazioni della Corte dei conti non sono certamente sottratte alla critica che, tuttavia, deve svolgersi in un contesto di rispetto per l’operato dei magistrati" conclude la Corte dei Conti.

Riunione di governo a Palazzo Chigi

Per affrontare la questione, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato per questa mattina una riunione d’urgenza a Palazzo Chigi alla quale è presente il ministro per le Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini. In una nota si spiega che al momento Salvini è al Mit per confrontarsi con tecnici, manager e uffici dopo la decisione della Corte dei Conti. L’obiettivo - si sottolinea - "è trovare una soluzione per far partire i lavori". "Il Vicepremier e Ministro è determinato" riferisce il Mit.

