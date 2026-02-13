circle x black
Cerca nel sito
 

Salute: Padovani (Unibs), 'il cervello conta quanto il resto del corpo'

13 febbraio 2026 | 15.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Le malattie neurologiche, comprese cefalea e insonnia, colpiscono un terzo della popolazione. Possiamo fare molto per ridurre la disabilità, possiamo fare molto di più per ridurre l'incidenza e la frequenza di queste patologie, anche nell'età avanzata. Il convegno organizzato dalla sezione lombarda della Sin vuole testimoniare che one brain one health non è soltanto uno slogan. Dobbiamo lavorare su un concetto unitario di salute. Dentro questa salute c'è il cervello e il cervello conta quanto tutto il resto del corpo". Così Alessandro Padovani, professore di Neurologia all'università degli studi di Brescia e past president Sin

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato
News to go
Dal Sistema Albania alla stretta sui ricongiungimenti, le norme del ddl Immigrazione
Buonfiglio: "Brignone? Prestazione che entra nella storia, italiani i migliori"
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"
Niscemi, sopralluogo del procuratore Vella nella zona della frana - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza