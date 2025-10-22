circle x black
Salute: Paolo Bonolis, 'proposta di legge sulla balbuzie per una società inclusiva'

"La balbuzie non è un'imperfezione, ma una caratteristica. Complimenti alla Regione Lazio per l'impegno nel sostenere una proposta di legge che, mi auguro, possa coinvolgere anche la politica e contribuire a costruire una società più inclusiva". Così il conduttore televisivo Paolo Bonolis, intervenendo al convegno organizzato in Consiglio regionale del Lazio dall'Associazione Lea-Libera l'espressione autentica in collaborazione con Psicodizione Onlus, nella giornata internazionale della consapevolezza sulla Balbuzie. Durante l'incontro, il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha annunciato la volontà di avanzare una proposta di legge a tutela delle persone balbuzienti.

