Salute: pneumologo Vianello, 'percorsi di diagnosi e presa in carico siano più semplici'

"A ostacolare il passaggio dalla prevenzione a un intervento tempestivo, quando emerge un problema respiratorio, può essere la mancanza di un percorso semplice, lineare, che consenta al paziente di essere preso in carico in tempi più rapidi possibile. Credo che alcune scelte, come le nuove Case di comunità, possano facilitare questo percorso". Lo ha detto Andrea Vianello, direttore della divisione di Fisiopatologia respiratoria e terapia intensiva presso l'Aou di Padova, in occasione del convegno "Articolo 32: il diritto di respirare. Le sfide delle malattie respiratorie tra clinica e politiche sanitarie", promosso al Senato dal senatore Marco Scurria, in occasione della Giornata mondiale del polmone del 25 settembre.