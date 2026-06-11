Salute: Santillo (M5s), "Qualità dell'aria è anche responsabilità politica"

'La salute respiratoria è una priorità fondamentale per la qualità di vita degli italiani: va assicurata ai bambini di oggi per far sì che gli adulti possano respirare bene un domani. La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha decretato un principio fondamentale: è compito della politica occuparsi della salute e, di conseguenza, anche della qualità dell'aria. È quindi responsabilità della politica se ci troviamo in una condizione del genere. Dobbiamo necessariamente coordinare vari aspetti: quello dell'ambiente, della sanità, delle politiche energetiche e delle politiche industriali'. Lo ha affermato a Roma Agostino Santillo, vice presidente commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, al convegno 'Respiriamo il futuro. Tecnologia e sostenibilità per la salute respiratoria', organizzato da Chiesi.