Salute: Scurria (FdI), 'diffondere conoscenza e intervenire su patologie respiratorie'

"È importante dedicare dei convegni alla salute in generale e lo è ancor di più se si tratta di patologie respiratorie, perché se ne parla poco. Respirare sembra una cosa normale, ma se soffriamo di alcune patologie non lo è. Questo convegno punta alla conoscenza e, se possibile, anche a un immediato intervento, ad esempio con pratiche di prevenzione. Le istituzioni sono qui anche per questo, per informare, anche attraverso la voce dei professionisti, i cittadini, che siano in grado di riconoscere eventuali problematiche". Sono le parole di Marco Scurria, vicepresidente senatori di Fratelli d'Italia, intervenendo al convegno 'Articolo 32: il diritto di respirare. Le sfide delle malattie respiratorie tra clinica e politiche sanitarie', organizzato su sua iniziativa oggi al Senato della Repubblica, in occasione della Giornata mondiale del polmone in calendario il 25 settembre.