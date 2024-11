Salute, Silenzi (Min. Salute): "Vaccinazione intervento più vantaggioso in termini di costo-efficacia"

"I numeri dicono che per ogni euro investito in vaccinazione si crea un ritorno di 19 euro di risparmi attesi per il Sistema sanitario nazionale, sia per quanto riguarda i ricoveri evitati sia per i costi sociali" ha spiegato Andrea Silenzi, dirigente medico Direzione generale della Programmazione sanitaria Ministero della Salute, nel suo intervento in occasione del Focus 'Prevenzione e vaccini’' nell’ambito del convegno "Health Innovation Show 2024" promosso da Mesit Fondazione medicina sociale e innovazione tecnologica a Roma in collaborazione con Altems, Ceis e Innovazione&Salute Roma3 e anche con il contributo non condizionato di Sanofi e Gilead.