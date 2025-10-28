Salute: Zappia (Sin), 'prevenzione è sfida, in malattie neurodegenerative si inizi in età giovanile'

"La prevenzione in neurologia rappresenta uno dei temi più sfidanti che noi neurologi ci troveremo a dover affrontare. In questi ultimi anni abbiamo capito che, ad esempio, nell'ambito delle malattie neurodegenerative vi sono dei fattori di rischio che possono essere modificati, intervenendo a tempo debito. Intervenire su questi fattori di rischio può ridurre del 40-45% il rischio di svilupparle. Il processo degenerativo inizia anche 15-20 anni prima dell'insorgenza dei disturbi clinici che noi poi andiamo ad osservare, dunque, la prevenzione deve guardare anche all'età giovanile, dai 15 ai 40 - 50 anni, per modificare gli stili di vita rischiosi". Così Mario Zappia, presidente della Società italiana di Neurologia e professore di Neurologia all'università degli studi di Catania, al 55° Congresso nazionale Sin, al Centro congressi di Padova.