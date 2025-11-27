Sanità: Anelli (Fnomceo), '90% degli italiani ha fiducia nella scienza'

"Credo che sottolineare l'importanza delle professioni sanitarie sia un passaggio ineludibile. Presenteremo a Roma un rapporto realizzato insieme con l'Istituto Piepoli, in cui emerge che il 90% dei cittadini ha fiducia nella scienza e la considera un grande motore di sviluppo e di progresso dell'umanità. L'81% degli intervistati, poi, considera essenziale il rapporto con i medici di famiglia per la tenuta del sistema e per la salute". Lo ha detto Filippo Anelli, presidente Fnomceo -Federazione nazionale ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, alla ventesima edizione del Forum Risk Management.