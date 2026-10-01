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Sanità: Boschi (Spes Academy), 'Farmaco e Salute, corso trasversale per i professionisti del settore'

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01 ottobre 2026 | 13.16
Redazione Adnkronos
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Il corso 'Farmaco e Salute - Pilastri del Made in Italy' è dedicato a tutti i professionisti del mondo della salute, della sanità, della farmaceutica ed è la prima volta che Spes Academy offre un corso interamente dedicato alle scienze e non alle scienze umanistiche." Ha detto Massimo Boschi, coordinatore del corso 'Farmaco e Salute - Pilastri del Made in Italy' di Spes Academy, inaugurato dalla Lectio Magistralis "Salute e Costituzione", promossa da Spes Academy "Carlo Azeglio Ciampi" a Roma presso Europa Experience – David Sassoli

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