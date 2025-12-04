Sanità: confronto e condivisione per un nuovo Ssn al centro della 20esima edizione del Forum Risk Management

In un contesto in cui la salute ha un valore per la persona, per la comunità, per lo sviluppo economico e la coesione sociale, sempre più importante, è necessario che la sanità torni al centro dell'agenda politica per il rilancio e la riforma del Ssn capace di promuovere una responsabilità solidale e collettiva, al fine di garantire equità di accesso alle cure e all'assistenza ad una governance tra Stato e Regioni tesa al superamento delle disuguaglianze. Questi i temi al centro della ventesima edizione del Forum Risk Management in Sanità, organizzato ad Arezzo.