Sanità: confronto e condivisione per un nuovo Ssn al centro della 20esima edizione del Forum Risk Management

04 dicembre 2025 | 10.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In un contesto in cui la salute ha un valore per la persona, per la comunità, per lo sviluppo economico e la coesione sociale, sempre più importante, è necessario che la sanità torni al centro dell'agenda politica per il rilancio e la riforma del Ssn capace di promuovere una responsabilità solidale e collettiva, al fine di garantire equità di accesso alle cure e all'assistenza ad una governance tra Stato e Regioni tesa al superamento delle disuguaglianze. Questi i temi al centro della ventesima edizione del Forum Risk Management in Sanità, organizzato ad Arezzo.

