Sanità: Giannotti (Forum Risk Management), 'premiamo aziende più impegnate in utilizzo ai'

25 novembre 2025 | 12.22
"Chiederemo anche di lavorare per un grande progetto di innovazione organizzativa e tecnologica, anche grazie alle disponibilità di grandi tecnologie di cui disponiamo oggi: la telemedicina e l'intelligenza artificiale. Il cuore anche del Forum, infatti, è anche premiare le aziende sanitarie, che più delle altre, si stanno dando da fare per l'utilizzo ottimale dell'ai". Lo afferma Vasco Giannotti, presidente Forum Risk Management in Sanità, alla ventesima edizione del Forum Risk Management, in svolgimento fino al 27 novembre ad Arezzo. 

