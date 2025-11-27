circle x black
Sanità: Gorgoni (Asl Asti), 'radunare attori e risorse che vedano longevità non come problema'

27 novembre 2025 | 07.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'idea di organizzare il forum 'Longevitalia, Laboratorio del Buon Vivere' è nata da una "riflessione: provare a radunare tutti gli attori e tutte le risorse che possono occuparsi di longevità come opportunità e non solo come problema. La sanità è solo questione di contrasto alla fragilità. Invecchiamento non significa necessariamente fragilità, spesso diventa quasi esclusivamente fragilità, ma smarcato quel primo compito di contrastare la fragilità con le classiche 5 ricette - attività intellettuale e fisica, vaccinazione e prevenzione, ottimizzazione delle medicine, interazione sociale, dieta e alimentazione - è necessario fare un passo ulteriore, chiamando a raccolta chi può dire la sua in termini di innovazione tecnologica, di comunità e città age friendly o di mentoring". Lo ha detto Giovanni Gorgoni, direttore generale della Asl Asti, al Forum Risk Management, ad Arezzo. 

