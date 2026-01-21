circle x black
Sanità, Mandelli (Fofi): "Ripensare Ssn razionalizzando la spesa"

"Contributo significativo da legge Bilancio ma non basta"

Andrea Mandelli, presidente di Fofi
21 gennaio 2026 | 17.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Credo che la svolta più importante, in questo momento particolare del Paese, sia affrontare il futuro ripensando in modo strutturale l'intero Servizio sanitario nazionale, razionalizzando anche la spesa. E' evidente che il contributo destinato al settore sanitario attraverso la legge di Bilancio sia significativo, ma, considerando l'aumento della popolazione anziana, la diffusione delle cronicità, l'incidenza delle malattie e i progressi del mondo del farmaco, non ci sarà mai una dotazione economica sufficiente a soddisfare in modo pieno ed esaustivo tutte le legittime esigenze di salute degli italiani". Lo ha detto Andrea Mandelli, presidente di Fofi (Federazione Ordini dei farmacisti italiani), partecipando oggi a Roma alla presentazione del 21esimo Rapporto sanità del Crea, il Centro per la ricerca economica applicata in sanità, e della Fimmg, la Federazione italiana medici di medicina generale, nella sede del Cnel, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Razionalizzare la spesa e "rendere il sistema più efficiente e omogeneo" è la via maestra per Mandelli, che suggerisce di "affrontare con coraggio la fase di profondo cambiamento". "In questo senso - conclude - un primo passo fondamentale è la revisione normativa, attraverso la creazione di un testo unico delle leggi sanitarie, capace di guardare al futuro senza restare ancorati al passato, tenendo conto di ciò che è cambiato dopo la pandemia da Covid-19".

