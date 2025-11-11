circle x black
Cerca nel sito
 

Sanità: Sereni (Pd), 'necessari più investimenti per strutture e personale'

11 novembre 2025 | 16.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Bisogna investire maggiormente nella sanità, soprattutto in quella pubblica, che significa anche l'utilizzo di strutture e personale convenzionato, in quanto vi è un grande aumento delle diseguaglianze sociale e territoriale. E' necessario disporre di più risorse e professionisti, anche gli infermieri perché se vogliamo far partire le Case di comunità dobbiamo avere molto più personale infermieristico". Lo afferma Marina Sereni, responsabile nazionale Salute e sanità del Pd, al 57esimo Congresso nazionale specialisti ambulatoriali Sumai-Assoprof, 'Dove finisce la teoria e inizia la cura', a Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza