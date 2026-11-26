"Per noi è decisivo il passaggio dalla presa in carico, che riguarda oggetti, alla presa in cura, che riguarda soggetti. Dall'avere più cure all'aver cura. Questa è la rivoluzione che ci attende". Così Antonino Trimarchi Presidente Card - Confederazione associazioni regionali di distretto, intervenendo al convegno "Infermieri, la professione cambia - Presentazione del II Rapporto Fnopi-S.Anna sulle professioni infermieristiche", promosso da Fnopi - Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, nell'ambito del XXI Forum Risk Management in Sanità di Arezzo.