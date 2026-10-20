Il Policlinico Umberto I Roma fa rete intorno ai fragili, Open Day Tobia

Il 21 ottobre dalle 12 alle 18 "un'occasione concreta di incontro e confronto tra ospedale, territorio, associazioni, persone con disabilità, famiglie e caregiver". Il Dg Fabrizio d'Alba: "Impegno per un'assistenza sempre più inclusiva e vicina ai bisogni reali"

"Un'occasione concreta di incontro e confronto tra ospedale, territorio, associazioni, persone con disabilità, famiglie e caregiver per rafforzare la rete e la collaborazione nei percorsi di assistenza e cura". Questo lo spirito dell''Open Day Tobia: insieme per raggiungere persone, famiglie e caregiver', un'iniziativa promossa dal Servizio Tobia dell'azienda ospedaliero universitaria Policlinico Umberto I di Roma. L'appuntamento è per domani, mercoledì 21 ottobre, dalle 12 alle 18 negli spazi del George Eastman - Policlinico Umberto I in viale Regina Elena 287/B.

L'evento sarà aperto dal direttore generale dell'Umberto I, Fabrizio d'Alba, insieme ai rappresentanti istituzionali di Regione Lazio, Sapienza università di Roma e Asl territoriali. L'obiettivo è "raggiungere e coinvolgere quanti più utenti possibile, in particolare coloro che non sono ancora entrati in contatto con il Servizio Tobia", spiega una nota dell'Aou. Durante la giornata - si legge - dopo una presentazione delle attività, del team e del modello di accoglienza che facilita l'accesso delle persone con disabilità alle prestazioni ospedaliere, si darà ampio spazio al confronto diretto e alla valorizzazione dei progetti territoriali. All'ingresso della struttura saranno allestiti spazi espositivi riservati alle associazioni per presentare i propri materiali e iniziative solidali, organizzare laboratori o momenti dimostrativi e promuovere il dialogo reciproco, favorendo così la costruzione di una comunità sempre più inclusiva dove cura, partecipazione e solidarietà procedono insieme. Ad accompagnare il tutto sarà la musica dal vivo dei maestri dell'Accademia Filarmonica Romana.

"La formula Open Day, mai organizzata prima per questo tipo di servizi - afferma il Dg d'Alba - rappresenta un momento fondamentale per consolidare il legame tra la nostra struttura ospedaliera e il territorio e per avvicinare cittadini e cittadine ai servizi dedicati alla fragilità. Una scelta che conferma ancora una volta l'impegno concreto del Policlinico Umberto I nel garantire un'assistenza sempre più inclusiva, vicina ai bisogni reali delle persone con disabilità, delle loro famiglie e dei caregiver".