Il comitato di esperti per le vaccinazione dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) americani ha votato per modificare la politica vaccinale negli Usa e iniziare a raccomandare per l'immunizzazione Mmrv - morbillo, parotite, rosolia e varicella - più vaccini e non una sola iniezione, come avviene oggi in tanti Paesi, che è in grado di proteggere da tutte e quattro le malattie.

I rischi, cosa dicono gli esperti Usa

Secondo il comitato è la scelta corretta perché c'è un rischio più elevato di convulsioni febbrili (febrile seizures) nei bambini sotto i 4 anni che ricevono il vaccino Mmrv rispetto a chi riceve le dosi separate. Il comitato ha analizzato dati che suggeriscono che la separazione delle componenti vaccinali riduce questo rischio elevato. Molti esperti di sanità pubblica americani hanno espresso preoccupazione per le motivazioni alla base della discussione e del voto del Comitato.

Il comitato guidato da Kennedy Jr

Questo Comitato, Advisory Committee on Immunization Practices, è guidato dal segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. Ed è composto da 12 membri, alcuni dei quali recentemente nominati e con posizioni critiche rispetto all’utilizzo estensivo dei vaccini. Secondo la rete 'Nbc' il voto è stato 8-3 a favore del cambiamento. La raccomandazione del comitato non è definitiva, il direttore facente funzioni dei Cdc, Jim O'Neill, avrà l'ultima parola sull'adozione delle modifiche, e - secondo l'Nbc, non è chiaro quando potrà approvarle. Kennedy Jr. ha nominato O'Neill a fine agosto, dopo aver estromesso Susan Monarez.