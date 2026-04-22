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Si chiude concordato per l'ospedale Israelitico di Roma, tutti i creditori saranno saldati in 5 anni

La struttura sanitaria che ha attraversato una fase difficile sul piano finanziario e operativo avviarà ad agosto i pagamenti ai creditori

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22 aprile 2026 | 18.39
Redazione Adnkronos
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Importante tappa per il risanamento dell'ospedale Israelitico di Roma, struttura sanitaria che ha attraversato una fase difficile sul piano finanziario e operativo e che lo scorso dicembre aveva varato un piano concordatario ricevendo l'adesione dell'80% dei creditori. Oggi la pronuncia, da parte del tribunale della Capitale, della 'sentenza di omologa' del concordato preventivo dell'ospedale, rappresentato dall'avvocato Fancesco Marotta.

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La procedura per il concordato era stata aperta nel 2024. Con la sentenza di oggi l'ospedale - attualmente guidato dal commissario straordinario Antonio Maria Leozappa - ritorna 'in bonis', cioè riacquista la libera gestione del proprio patrimonio e potrà dare esecuzione al concordato, attraverso le operazioni necessarie a pagare i creditori che hanno concordato la riduzione del debito, considerata oggi valida dai giudici. La fase dell'esecuzione - apprende l'Adnkronos Salute - sarà avviata ad agosto e durerà 5 anni, periodo in cui tutti i creditori saranno soddisfatti.

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sanità ospedale Israelitico ospedale Israelitico di Roma concordato ospedale Israelitico
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